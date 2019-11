Magalli senza freni da Maurizio Costanzo: "Da bambino feci vedere il pisellino alla Lollobrigida"

Parlando della sua infanzia Magalli ha raccontato che per lui era normale giocare con gli attori. "Da piccolo frequentavo i set grazie a papà. Sono stato sulle ginocchia di Ava Gardner e in braccio a Humphrey Bogart. In un film c'era anche la Lollobrigida". Esortato dai macchinisti, a soli quattro anni il piccolo Giancarlo mostrò le sue intimità alla diva, Lo spettacolino "hot", però, non ha lasciato il segno nella memoria dell'attrice.

"Da grande ho rincontrato la Lollobrigida, l'ho intervistata e ospitata varie volte. Una volta le chiesi se si ricordava di quel bambino ma lei disse di no. 'Ma quanti bambini di quattro anni hai incontrato che hanno fatto questa cosa?' le domandai. La cosa peggiore è che non ho proprio lasciato nessuna traccia", ha scherzato Magalli.

