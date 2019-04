Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: "Non parlo con le bestie". E lei risponde via social

Tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe l'ascia di guerra è sempre dissotterrata. Il nuovo capitolo dello scontro tra i due è stato innescato dal presentatore. Ospite della trasmissione "Non è l'arena", alla domanda di Massimo Giletti se avesse parlato con la Volpe, Magalli ha risposto: "Non parlo con le bestie". La presentatrice ha risposto via Instagram: "A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!".