Lite Magalli-Volpe, il presentatore a processo per diffamazione

Guai in arrivo per Giancarlo Magalli, che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe, come stabilito dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. La decisione arriva a seguito del diverbio avuto tra i due in diretta tv nel maggio 2017, quando il conduttore accusò la collega di essere una "rompi...". L'epiteto suscitò polemiche, e il conduttore provò a difendersi spiegando che non ce l'aveva con le donne, "che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni..." Parole che non hanno fatto che aggravare la sua situazione e che sono state valutate dal Gip come lesive della reputazione della Volpe.