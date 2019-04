Giancarlo Magalli, è finita con Giada Fusaro: "Colpa della differenza di età"

In un'intervista a Gente, Giancarlo Magalli ha annunciato la fine della relazione con la 22enne Giada Fusaro, conosciuta durante una puntata del suo programma "I fatti vostri". Il conduttore ha rivelato al settimanale cosa non ha funzionato: "Sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima videochiamata notturna ho detto basta".