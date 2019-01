Giancarlo Magalli ha una fidanzata di 22 anni? No, è solo un amicizia

Non è mai tropo tardi per trovare l'amore. E secondo qualcuno Giancarlo Magalli, a 71 anni, starebbe vivendo su questo fronte una seconda giovinezza. Il settimanale "Gente" infatti lo ha fotografato al fianco di Giada, 22 anni, una ragazza che era stata ospite ai "Fatti Vostri" a raccontare una drammatica storia di abusi subiti.



Ma Magalli ha subito smentito con un post su Facebook specificando che si tratta di una semplice amicizia. il conduttore spiega infatti essere rimasto in contatto con la ragazza e di aver conosciuto anche i suoi genitori e i nonni in occasione di un suo viaggio di lavoro nella zona del Garda. E poi i due si sono rivisti quando è stata lei a passare da Roma. "Mi ha fatto molto piacere rincontrarla e ci siamo regalati un pranzo con passeggiata in centro per il caffè - scrive Magalli -. Quello è il momento in cui siamo stati fotografati e su quelle immagini di due amici che passeggiano a braccetto scherzando è stata inventata e costruita una storia d’amore. Non ci sarebbe niente di male, siamo entrambi maggiorenni (io un po’ troppo, forse), ma non voglio che si continui ad alimentare una storia che molti vedono, magari a ragione, come un po’ anomala".



Il conduttore ha poi concluso dicendo che "con Giada continuiamo a sentirci, e lo facciamo molto volentieri, anche se non ci siamo più visti (ma non è detto che non accadrà) e ci piacerebbe vivere la nostra amicizia senza illazioni, sospetti e maldicenze che non hanno ragione di essere. Nel frattempo io resto solo e lei vive la sua vita come è giusto che una ragazza di 22 anni faccia, possibilmente senza che nessuno continui a speculare".