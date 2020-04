"Madre, si è sposato Jean Claude": fiori d'arancio per l'attore Marcello Cesena di "Sensualità a Corte"

In una Roma svuotata per il lockdown e le restrizioni legate al coronavirus, Marcello Cesena, lo Jean Claude televisivo della serie "Sensualità a corte" (nei programmi della Gialappa's), ha sposato il suo compagno Alessandro Iovine. E su Instagram, a commento della foto di nozze con la scritta "Just married", l'attore ha spiegato perché ha preferito non rimandare il lieto evento: "Indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per 'sta foto) ci siamo sposati!! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello".