Macaulay Culkin tra i protagonisti di "American Horror Story 10"

Per Macaulay Culkin sarà il primo ruolo da regular, dopo aver fatto solo delle sporadiche apparizioni in campo televisivo. Nel video postato dal creatore della serie scorrono le immagini di una spiaggia in bianco e nero, con le onde che scorrono insieme ai nomi degli attori che prenderanno parte alla serie, sulle note di "Dead of Night", di Orville Peck.

Tra i nomi degli attori che saranno presenti anche Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Per ora non ci sono ulteriori dettagli degli eventi che saranno al centro della storia raccontata nelle nuove puntate, dopo il salto nel passato (1984), che ha caratterizzato la nona stagione.





TI POTREBBE INTERESSARE: