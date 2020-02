Macaulay Culkin: "Michael Jackson non mi violentò"

Macaulay Culkin , l'ex bambino prodigio di " Mamma ho perso l'aereo ", parla dell'amicizia con Michael Jackson (22 anni di differenza d'età, ndr). Al magazine " Esquire " si racconta senza filtri e confessa: "Non mi ha mai fatto niente. Non l'ho mai visto fare nulla del genere. E, soprattutto in questo momento, non avrei motivo per dire una bugia. Ormai è morto...".

LEGGI ANCHE > Elton John si racconta e di Michael Jackson dice: "Era disturbato mentalmente..."



"Non dirò che è alla moda o qualcosa del genere - prosegue - ma sicuramente questo è un buon momento per parlare. E se avessi qualcosa da dire lo farei sicuramente". Non solo.



L'attore ha anche raccontato come è andata dopo un recente provino, il primo dopo 8 anni, per "C'era una volta ... a Hollywood": "E' stato un vero disastro. Non mi sarei assunto neanche da solo. Sono comunque terribile in genere nel fare i provini e questa è stata la mia prima audizione in circa otto anni"

TI POTREBBE INTERESSARE: