Lutto per Costantino Della Gherardesca, è morta la madre Costanza

<2Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) - prosegue - e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere", scrive.

Costanza era la nonna di Balù, attualmente dentro la Casa del "Grande Fratello Vip 6": "Era un punto di riferimento anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita. Cara mamma, sìì felice perché non sono solo".