Morto lo zio di Giulia Salemi, mamma Fariba: "Il mio cuore è a pezzi"

Instagram

Grave lutto per Fariba Therani e Giulia Salemi. Abdolhamid Therani, fratello di Fariba, è stato trovato privo di vita, pare ucciso da un arresto cardiaco. E' stata Fariba, con un post su Instagram, a dare la notizia. "Aveva fatto il vaccino due mesi fa! - ha scritto -. Ha preso lo stesso il Covid. Per favore una preghiera per la sua anima".