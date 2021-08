Fariba Tehrani in ospedale: "Mal di pancia, febbre... ma non capiscono cos'ho"

Fariba Therani: "Sto male e nessuno sa dirmi perché" 1 di 16 2 di 16 3 di 16 4 di 16 5 di 16 6 di 16 7 di 16 8 di 16 9 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 13 di 16 14 di 16 15 di 16 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da quando è tornata dall'"Isola dei Famosi" Fariba Therani non più mai stata bene. Mal di pancia, malessere generale e adesso anche la febbre a 38 e mezzo. Lo ha raccontato la stessa ex naufraga, madre di Giulia Salemi, in un lungo sfogo nelle sue storie Instagram, dove mostra una fattura per il pagamento di 84 euro spiegando: "Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, dei miei dolori alla pancia non sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno fatto neanche l'ecografia dicendomi che devo farla da privata e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece stare vicino a tutte queste persone che possono avere il virus... e intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo".