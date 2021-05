Fariba Tehrani punita da "L'Isola dei Famosi", ha svelato l'esitenza di "Playa Imboscadissima"

La produzione de "L'Isola dei Famosi" ha voluto punire Fariba Tehrani con una nomination d'ufficio. La madre di Giulia Salemi, infatti, nel corso della scorsa puntata aveva rivelato all'eliminata della puntata, Emanuela Tittocchia, l'esistenza di "Playa Imboscadissima", ovvero l'ultima spiaggia per i concorrenti costretti a lasciare la Palapa dopo l'eliminazione del pubblico.

"Volevo rincuorare Emanuela - ha provato a difendersi la naufraga - in realtà lei era già a conoscenza di un'altra isola perché i concorrenti che sono entrati dopo, lo sapevano e ne parlavano". Parole che non sono state accolte favorevolmente dalla padrona di casa Ilary Blasi: "Fariba, hai violato un accordo con me e con il pubblico, per questo sei nominata d'ufficio", ha concluso la conduttrice.