Andrea Cerioli si rifiuta di svolgere la prova per l'immunità: "Non ce la faccio, mi sento svenire"

Passano i giorni e a "L'Isola dei Famosi", iniziano a farsi sentire sempre di più gli effetti della fame. Durante la prova per l'immunità, Andrea Cerioli ha deciso di non concludere la prova di resistenza contro Matteo Diamante. L'ex tronista di "Uomini e Donne", dopo il primo tentativo ha mollato la presa: "Non ce la faccio, mi sento svenire", ha detto lasciando l'immunità al suo avversario.

A nulla sono serviti gli incitamenti dallo studio, da parte di Ilary Blasi e della fidanzata Arianna Cirrincione: "Provaci, dai dimostrazione che puoi farcela". "Non mi sento le gambe, mi sento svenire - ha risposto in tono polemico Cerioli - l'altra volta dopo questa prova ho vomitato e sono stato male, bisogna anche saper perdere e stavolta accetto la sconfitta".