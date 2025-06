Lutto nel giornalismo, è morto Giancarlo Santalmassi

Nato a Roma, all'inizio degli anni '60 iniziò la carriera collaborando con il settimanale Panorama. Poi il passaggio in Rai, dove fu prima inviato per Tv Sette, poi redattore al Tg2 divenendo il primo giornalista a condurre il telegiornale, oltre a diverse trasmissioni di approfondimento. Fu il primo giornalista a portare in Rai la conduzione di un telegiornale “all’americana”, con uno stile più informale e intervenendo tra un servizio e l’altro con commenti o domande. Nell’edizione straordinaria del 16 marzo del 1978 annunciò per primo la notizia del rapimento del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e per tre giorni, dal 10 al 13 giugno del 1981, durante una diretta ininterrotta, seguì i tentativi di salvataggio di Alfredo Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino.