Addio al giornalista Gianni Vasino, fu tra i volti celebri di "90° minuto"

È morto a 88 anni Gianni Vasino, popolarissimo volto del calcio in tv prima nella Rai, soprattutto a 90° minuto di cui era uno dei protagonisti fissi, e poi nell'emittenza privata. Per l'emittente televisiva ligure Telenord realizzò un colpo storico: arruolò il cardinale Tarcisio Bertone, allora arcivescovo di Genova e poi Segretario di Stato vaticano durante il pontificato di Benedetto XVI, come telecronista per Sampdoria-Juventus (11 gennaio 2004) e per Genoa-Torino.