Lulù sull'addio a Manuel: "Suo padre non ci lasciava privacy neanche nell'intimità"

In un'intervista al settimanale Chi, Lulù ha raccontato: "Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per allontanare le negatività. Manuel ha subito

grandi pressioni dai familiari

amici

. E anche dagliche proprio non potevano sopportarmi".

Secondo la principessa, i due non avevano mai un momento di

privacy

momenti di intimità

, neanche nella loro intimità. "Noi non abbiamo mai avuto privacy - ha spiegato -. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta. Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e Manu avevamo i nostrie poi arrivava il padre all’improvviso. E' stato molto imbarazzante".

Per ovviare a questo problema, la Selassié e Bortuzzo avevano deciso di incontrarsi soltanto a casa della principessa o

in albergo

, ma evidentemente le cose tra di loro non hanno funzionato lo stesso.

Contrariamente a Lulù, Manuel non si è ancora lasciato andare a commenti sulla fine della loro relazione. Ma, nelle ultime ore, ha compiuto un gesto molto forte: dal suo profilo Instagram ha, infatti, cancellato tutte

le foto di coppia