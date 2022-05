Addio tra Manuel e Lulù, parla il padre di Bortuzzo: "Non è stata colpa mia"

A tirare in mezzo Franco Bortuzzo è stata, in diverse occasioni, la principessa etiope che ha accusato la famiglia dell'ex fidanzato di essere sempre stata ostile nei suoi confronti e che questo atteggiamento avrebbe inevitabilmente contribuito alla rottura della coppia.

Sulle pagine di Nuovo Tv il padre di Manuel ha, quindi, rotto il silenzio, spiegando di non avere responsabilità per la fine della relazione e che la vita del figlio e quella di Lulù non possono essere compatibili.

"Mi sta a cuore la felicità di Manuel - ha spiegato - e lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile qual è, l'ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma

i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi

".

Il padre di Manuel si riferisce ovviamente alla tragedia che ha colpito il figlio il 3 febbraio 2019 quando, mentre stava comprando le sigarette, è stato raggiunto da

diversi colpi di arma da fuoco

. Incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle e a giornate caratterizzate, come ha spiegato Franco, da "impegno, sacrificio e dedizione".