Luke Perry, l'augurio di Sharon Stone: "Si può tornare indietro dall'inferno"

Tra le molte celebrità che in queste ore sono in apprensione per Luke Perry , ricoverato il 28 febbraio per un ictus , c'è anche Sharon Stone . L'attrice, che nel 2001 fu colpita anche lei da un ictus, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al collega. "Gli auguro il meglio perché si può tornare anche dall'inferno, dalle cose peggiori. Io sono l'esempio" ha dichiarato al programma tv "Extra".

Una delle prime persone a dedicare in Rete un pensiero all'attore è stata Shannen Doherty, sua collega nella serie cult anni 90. Nello show lui interpretava il tenebroso Dylan e lei la sua spasimante Brenda. L'attrice ha postato via Instagram la foto di un abbraccio tra loro due, tratta da una delle scene di "Beverly Hills 90210" e ha condiviso un commovente pensiero: "Amico mio. Ti stringo forte e ti do la mia forza".



Anche Ian Ziering, che interpretava Steve in "Beverly Hills 90210", ha condiviso sui social una vecchia foto che lo ritrae in compagnia dell'amico, corredato da un messaggio: "Nessuna parola può esprimere quello che il mio cuore ha provato apprendendo questa notizia tremenda. Diciamo tutti una preghiera affinché guarisca presto".