Luke Perry in gravissime condizioni: il commovente messaggio di Shannen Doherty

Tanta preoccupazione per le condizioni di salute di Luke Perry, ricoverato giovedì per un ictus, che i medici hanno definito come "devastante". Tmz, dopo aver diffuso la notizia, riporta che l'attore di "Beverly Hills 90210" sarebbe in coma farmacologico, come confermato dalla famiglia. Una situazione smentita dal suo agente, che invece parla di uno stato di profonda sedazione. Intanto Shannen Doherty ha mandato al collega e amico un toccante messaggio via social.