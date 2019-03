"Rivali" nella serie cult, l'uno, ovvero Brandon buono e affidabile, l'altro, Dylan, l'eterno dannato, Jason e Luke erano grandi amici nella vita: "Il mio caro amico da 29 anni...", scrive Priestley: " Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, o di incrociare la propria strada con la sua non può che essere triste adesso ... Buonanotte dolce principe". E in un altro post aggiunge: "Luke era molto più di un semplice amico per me ... era anche il mio compagno di squadra, il mio insegnante, la mia bussola, mio ​​fratello ... Luca era davvero uno di quei tipi che ... adorava la sua famiglia, era appassionato del suo lavoro e amava i suoi tanti amici ... ogni vita che veniva a contatto con la sua diventava migliore ... era premuroso, gentile, affascinante, caldo, divertente, e intelligente ... amava raccontare storie, e amava ridere ... era un vero gentiluomo ... e mancherà a tutti noi che siamo stati fortunati a conoscerlo e amarlo ... Risposa in pace fratello mio...".