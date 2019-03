Luke Perry, il toccante messaggio del figlio Jack: "Mi mancherai fino alla fine dei miei giorni..."

"È stato un sacco di cose per moltissime persone. Per me, era semplicemente papà (...) Mi mancherai ogni giorno..." . Anche il primogenito di Luke Perry, Jack rompe il silenzio e a tre giorni dalla morte dell'attore, scomparso a 52 anni, condivide su Instagram un toccante e commovente messaggio con uno scatto che li ritrae insieme quando era bambino. Nel frattempo Roberto Aguirre-Sacasa ideatore di "Riverdale" ha annunciato via social che tutti gli episodi della serie tv in cui Perry recitava col ruolo di Fred Andrews, saranno dedicati a lui...

"Per me, era semplicemente papà. Mi ha amato e supportato in qualsiasi cosa e mi ha ispirato a essere la versione migliore di me stesso", così continua il toccante messaggio di Jack Perry, 21 anni, wrestler di professione, dedicato al padre Luke: "Ho imparato così tanto da te e il mio cuore è distrutto pensando a tutto ciò per cui tu non ci sarai più. Mi mancherai ogni giorno della mia vita su questa terra. Farò qualsiasi cosa potrò per portar avanti la tua eredità e renderti orgoglioso. Ti voglio bene...". Papà Luke non si perdeva un solo incontro di wrestling del figlio Jack, che sui social condivide anche una foto dal ring. Anche la figlia Sophie, 19 anni, aveva postato nei giorni scorsi un commovente post e una foto che la ritraeva insieme a suo padre.



Intanto mentre negli States va in onda il primo episodio di "Riverdale" dalla morte di Perry l'ideatore della serie tv e amico dell'attore Roberto Aguirre-Sacasa ha voluto pubblicare uno scatto dell'intero cast, compreso Perry, scrivendo: " cercando tra le foto del set, nei primi giorni. Con Luke nel mezzo. Nel nostro cuore, sempre. L'episodio di stasera di Riverdale vede Fred impegnato a fare quello che sa fare meglio aiutare Archie. È dedicato a Luke, e lo saranno anche tutti gli episodi fino alla fine della stagione...".