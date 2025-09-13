Logo Tgcom24
Luciana Littizzetto: "La mia estate tra pancreatite e menopausa"

Ospite a "Verissimo" la conduttrice ironizza: "Ho avuto tutti i 72 sintomi"

13 Set 2025 - 18:49
© Da video

Luciana Littizzetto è stata tra gli ospiti della prima punta della nuova stagione di "Verissimo" dove ha tracciato il bilancio dell'estate trascorsa in convalescenza dopo una pancreatite. "Sono stata abbastanza male, ho perso 5 chili", racconta la conduttrice. 

Littizzetto elenca poi alcuni dei "72 sintomi" più fastidiosi che contraddistinguono la menopausa. "I capelli sono più fragili, la pelle sottile e poi non si dorme e c'è la brain fog, cioè sei tutta rinco**", dice con ironia l'attrice comica aggiungendo che si arriva ad avere vuoti di memoria: "Non mi ricordavo più come faceva Mattarella di nome". Tra gli effetti indesiderati la comica torinese mette al primo posto le vampate. "Se vedi le signore al supermercato che aprono e chiudono lo sportello del banco frigo non stanno decidendo tra filetto di nasello e platessa", scherza.

Nonostante i sintomi, Luciana Littizzetto invita a considerare la menopausa come una "cosa normale" che fa parte della vita. "Sembra che a una certa età si debba smettere di avere sogni per il futuro ma bisogna trovare un modo per essere vive da vive", spiega. Poi rilancia un mantra della madre: "Non dare stare lì a lamentarti ma vai sempre avanti".

