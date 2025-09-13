Luciana Littizzetto: "La mia estate tra pancreatite e menopausa"

Littizzetto elenca poi alcuni dei "72 sintomi" più fastidiosi che contraddistinguono la menopausa. "I capelli sono più fragili, la pelle sottile e poi non si dorme e c'è la brain fog, cioè sei tutta rinco**", dice con ironia l'attrice comica aggiungendo che si arriva ad avere vuoti di memoria: "Non mi ricordavo più come faceva Mattarella di nome". Tra gli effetti indesiderati la comica torinese mette al primo posto le vampate. "Se vedi le signore al supermercato che aprono e chiudono lo sportello del banco frigo non stanno decidendo tra filetto di nasello e platessa", scherza.