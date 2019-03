Luciana Littizzetto cerca marito: lo show con Garko, Vacchi, Monte e Bertrand

Quattro big dietro alla busta di “C’è posta per te” per il sogno di Luciana Littizzetto: un matrimonio. Sono Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand, tutti in fila per conoscere la misteriosa ammiratrice che li ha chiamati in trasmissione e che li attende, al di là della gigantesca lettera posizionata nello studio, con un velo in testa. “Ma perché ridono tutti quando capiscono chi sono?”, commenta scherzando, sebbene un po’ piccata, la comica.



Ma lo show è senza freni: mentre il modello protagonista dello spot di Idealista mostra parte del fondoschiena per farsi riconoscere, Vacchi si lancia in un balletto a due senza freni. Più composta la reazione di Garko, che immediatamente sorride: “Avere la Littizzetto muta è meraviglioso”, dichiara ridendo, mentre lei si trova ancora al di là della busta.



Gli ormoni dell'attrice e conduttrice "fanno la Ola” solo quando arriva Francesco Monte, con cui Littizzetto si chiude in un armadio. E poi arriva il quiz: tra domande sull’amore e tranelli sul bucato, la Littizzetto li “testa” tutti e quattro. E poi decide: “Me li sposo tutti, facciamo un bel rinfresco e festeggiamo”.