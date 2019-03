Brando Bertrand senza veli a “C’è posta per te”: mostra il fondoschiena in diretta

Si mostra senza veli il modello e attore Brando Bertrand, celebre protagonista dello spot di Idealista, ospite a “C’è posta per te” su Canale 5. Il milanese classe 1997 si trovava in studio come possibile candidato per il matrimonio da sogno di Luciana Littizzetto, nella veste di (finto) futuro sposo della comica e attrice.



Ma mentre era ancora seduto al di là della busta con indosso solo un asciugamano, vista la difficoltà della cabarettista nel riconoscerlo, si è voltato mostrando il fondoschiena: proprio come nella pubblicità televisiva che lo ha reso famoso, ha rivelato parte del suo lato B. “Ah, ma sei quello del succhino!”, è il commento di Littizzetto, finalmente in grado di riconoscerlo. E così, la busta si è aperta e i due si sono incontrati di persona.