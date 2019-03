L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha fatto una sorpresa a due ragazzi di Torre del Greco, Vittorio e Giuseppe, che nel 2017 hanno perso il padre Salvatore, commerciante ambulante di frutta, a causa di un infarto fulminante. A chiamare l’ex calciatore a “C’è posta per te” la madre dei due ragazzi, Caterina, profondamente provata dalla morte del marito, dal quale ha avuto anche altri due figli ancora piccoli.



La scelta di portare in studio Gattuso è stata duplice: da un lato il tifo per il Milan di Vittorio, il maggiore, e dall’altra un’amicizia tra i familiari di Rino e Caterina, viste le comuni radici calabresi. La donna, con una forte commozione, ha ricordato i sacrifici fatti dai ragazzi per aiutare la famiglia dopo la morte del padre: il trasferimento di Vittorio a Milano per lavorare, la vicinanza ai fratelli piccoli di Giuseppe, rimasto a Torre del Greco.



“Sono orgogliosa di voi” ha detto la madre ai due figli, dicendo di rivedere in loro, in maniera diversa, il marito perso a soli 50 anni. A spronare i due giovani a continuare a sostenere la famiglia e aiutare la madre anche Gattuso che ha invitato Giuseppe e Vittorio ad affrontare la vita con la stessa passione e forza di sempre.



Dall’allenatore alcuni regali ai ragazzi: al milanista Vittorio diversi gadget del club rossonero, mentre a Giuseppe, tifoso del Napoli, la possibilità di andare a vedere un match del club partenopeo. E poi a entrambi un aiuto economico, trasportato su un modellino per realizzare il loro sogno: mettere su una ditta di vendita di frutta, un piccolo camion che riprenda la tradizione di loro padre e ne mantenga viva la memoria.