Un padre assente ha voluto chiedere perdono alla figlia e alla moglie per non averle adeguatamente sostenuto, soprattutto quando a 16 anni Francesca ha dovuto iniziare una dura lotta contro il linfoma di Hodgkin. A “C’è posta per te” Enrico ha invitato la cantante Elisa per fare una sorpresa alla figlia e alla moglie Milena, grandi fan dell’artista.



Il dramma della malattia, infatti, ha indotto l'uomo a riflettere sulle sue assenze: un padre pronto solo al sostegno economico della famiglia che invece ora intende dedicarsi maggiormente ai suoi affetti. Elisa ha incontrato Francesca e Milena e ha lodato la voglia di cambiare del padre: “Ha vinto il sentimento, lo starsi vicino conta più di tutto” ha detto la cantante che ha regalato alcuni suoi dischi autografati alla sua giovane fan, e dei pass affinché tutta la famiglia possa tornare a vederla live. Per sancire la ritrovata unità anche una vacanza su una nave che rinsaldi, ancor di più, padre, madre e figlia che in studio hanno ascoltato la cantante esibirsi davanti a loro.