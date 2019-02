“C’è posta per te”, la moglie malata di tumore al seno regala al marito un incontro con Owen Wilson

È uno degli attori comici – e non solo – più famosi di Hollywood, ma appena entrato nello studio di “C’è posta per te”, Owen Wilson mostra tutta la sua timidezza e il suo grande cuore ascoltando la storia di Jessica. La donna due anni fa scoprì di avere un tumore al seno e la sua vita, ovviamente, cambiò da un giorno all’altro. A starle vicino durante il difficile percorso ci ha sempre pensato suo marito Pasquale, che in questo momento così difficile non l’ha mai lasciata sola, non le ha mai raccontato bugie e le ha lasciato affrontare la malattia senza farle mancare mai nulla: “Averlo accanto è stato il mio miracolo”.



Proprio per questo Jessica ha voluto ringraziarlo per ogni cosa, piccola o grande che fosse, fatta per lei regalandogli l’incontro con Owen. Per Pasquale, infatti, l’attore di “Wonder” e “Io e Marley” - solo per citare due dei suoi numerosissimi film - è sempre stato una persona da ammirare e che gli ha regalato tanti sorrisi e tantissimi momenti di gioia. Al momento dell’ingresso dell’attore dalle scale dello studio, Pasquale non ha saputo trattenere l’emozione e Owen Wilson ha iniziato a scherzare con lui: “Volevo spuntare da una torta nuziale, ma abbiamo preferito evitare” e a fargli i complimenti: “Sei un uomo straordinario, siete stati fortunati a incontrarvi”.