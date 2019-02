Un regalo speciale per una persona speciale. Santa, mamma che meno di un anno fa ha perso suo figlio Luigi, che era affetto da una tetraparesi spastica, ha voluto regalare una serata speciale all’altra sua figlia, Jenny: farle conoscere Alessandra Amoroso.



Una ragazza che forse è stata messa in secondo piano proprio per permettere alla famiglia di stare al passo con le esigenze del fratello. Una ragazza magica, secondo Santa, che ha sempre difeso suo fratello, che non aveva mai visto la disabilità di Luigi come un ostacolo. Così la donna, per riconoscere gli sforzi di sua figlia, ha voluto invitarla a “C'è Posta per te” dove ha espresso tutta la sua ammirazione: “Per troppo tempo i nostri ruoli si sono invertiti, ero sempre io ad avere bisogno di te. Non mi sono sentita alla tua altezza. Ti prometto che cercherò di cambiare”.



Jenny così ha visto scendere dalle scale dello studio anche la sua inaspettata sorpresa: Alessandra Amoroso, la cantante pugliese che per lei è sempre stata un vero e proprio esempio da seguire. Le due si sono abbracciate ed entrambe non hanno saputo nascondere l'emozione. L’artista ha regalato anche due pass a mamma e figlia per un futuro backstage e l’ha iscritta ufficialmente al proprio fan club, promettendo anche l'abito da sposa dei sogni di Jenny: “Dovrai solo sceglierlo, al resto penso io”.