Loredana Bertè: "Quella volta che ho fatto il cappuccino ad Andy Warhol..."

"All'epoca ero a New York e frequentavo tutti i giorni il concept store che Elio Fiorucci aveva aperto nella grande mela - ha raccontato la cantante -. All'interno c'era anche un grande spazio relax, con caffetteria. Tutti i pomeriggi arrivava Warhol a bersi il cappuccino e se non c'era nessuno dietro al bancone, glielo facevo io. Finché un giorno gli dissero che non ero la barista, bensì una cantante famosa in Italia".



"Fu a quel punto - ha continuato la Bertè - che volle conoscermi meglio. E quando gli dissi che sapevo cucinare, iniziò a invitarmi a casa sua ogni volta che incontrava amici italiani. Ero io a far da mangiare: ma mentre sui primi me la cavavo bene, per i secondi telefonavo in Italia e mi facevo spiegare le ricette al telefono".