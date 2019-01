Loredana Bertè e Boomdabash padroni delle radio: "Non ti dico no" brano più ascoltato del 2018

"Non ti dico no" di Boomdabash & Loredana Bertè è il brano più ascoltato in radio nel 2018, secondo i dati di EarOne nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018. In seconda posizione c'è "Who You Are" di Mihail e in terza "Una grande festa" di Luca Carboni. "No Roots" di Alice Merton e "Flames" di David Guetta & Sia occupano la quarta e la quinta posizione. Nella classifica Airplay tv il video di "Le canzoni" di Jovanotti è stato il più visto.