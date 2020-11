Look audace per Emma Corrin, altro che Lady D in "The Crown"

Nella quarta stagione della serie tv " The Crown " Emma Corrin è una biondissima ed elegante Lady D . Ma l'attrice 24enne mostra anche tutto il suo lato sexy e audace (con i capelli neri) per il magazine " GQ British " che le dedica la cover. La neo-star ha confessato che più che il mito ha voluto raccontare la donna: "Sul set ci siamo emozionati".

LEGGI ANCHE>

"The Crown", Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo nelle ultime stagioni

"Avevo 23 anni quando abbiamo girato - racconta - Diana ne aveva 19 anni; 16 all'inizio. Sedici è, ovviamente, quando fai cose molto sciocche alla ricerca dell'amore e, in The Crown, Diana cerca di ballare, vestirsi e deliziarsi a modo suo. Quando avevo 16 anni avevo una cotta enorme per il nostro allenatore di tennis e ogni volta che veniva a insegnare ai miei fratelli ero solito sedermi fuori e fingere di leggere qualcosa di veramente intellettuale. Pensi di fare la cosa più bella del mondo quando sei un adolescente e ti piace qualcuno".

Quanto ai problemi di bulimia di cui si parla nella serie Netflix, spiega: “Diana ne parlò candidamente, il che era incredibilmente in anticipo sui tempi. Volevo rendere giustizia a lei e alla condizione, la bulimia era un sintomo e la causa di gran parte della sua angoscia".

Lady D viene raccontata triste in The Crown: "A parte i 20 minuti in cui Charles e Diana sono felici nell'episodio sei, per il resto sì".

TI POTREBBE INTERESSARE: