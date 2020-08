"The Crown", Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo nelle ultime stagioni

Il cast di "The Crown" si fa sempre più prestigioso. Nella quinta e sesta stagione dell’acclamato show, Jonathan Pryce è stato chiamato a interpretare il Principe Filippo di Edimburgo. L'attore visto in "Game of Thrones" e candidato all'Oscar quest'anno per "I due Papi", è stato scelto come ultimo volto del principe consorte. Sostituirà così Tobias Menzies e reciterà al fianco di Imelda Staunton, che vestirà i panni della Regina Elisabetta per le stagioni finali.