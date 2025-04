"Lo show dei record", JD Anderson "Iceman" batte il primato di 88 cubi di ghiaccio distrutti in un minuto

A Gerry Scotti, Anderson ha svelato alcuni particolari legati alla sua storia: "Arrivo da una città che si chiama Joplin, nel Missouri, che è proprio al centro degli Stati Uniti - ha spiegato -. Perché mi chiamano "Iceman"? Il mio soprannome nasce proprio dalla volontà di battere il maggior numero di record possibili a tema ghiacchio, ho rotto pareti di ghiaccio, ho spaccato cubi di ghiaccio e ho stabilito record con fuoco e ghiaccio insieme. Faccio sempre tutto con il ghiaccio accanto". Anderson ha parlato anche dei rischi che si corrono nello svolgere questa particolare attività, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni: "Viaggiando per quindici anni nel tentativo di battere questi record, il mio corpo ha assorbito tanto stress - ha raccontato -. L'anno scorso stavo facendo uno show e quando ho terminato la prova non riuscivo più a camminare. Sono andato di corsa in ospedale e mi sono sottoposto a un intervento alla schiena". Il sogno di "Iceman"? "Mostrare alle persone nel mondo che non importa quale sia il loro sogno, perché loro possono raggiungerlo. Se qualcosa vi piace potete rincorrerlo e raggiungerlo".