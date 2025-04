"Lo show dei record", l'incredibile prova di Tavi Castro: completa un circuito di pesi in apnea

Tavi, ribattezzato ormai dagli addetti ai lavori "il vero Acquaman", ha realizzato il tentativo senza avere grossi problemi, restando ampiamente sotto la soglia di due minuti. Il primato stabilito, infatti, è stato completando il circuito in appena un minuto e cinque secondi: "In Messico mi allenavo con un sacco di peso - ha spiegato l'atleta -, con l'acqua congelata, così diventa più facile riuscire a sollevare tutto quel peso in apnea". Tavi Castro, nato in Messico nel 1990, è sposato Yanita Yancheva con la quale ha avuto nel 2017 una figlia, Avia. Anche le due donne della sua vita hanno seguito il suo tentativo di record direttamente dalla vasca. In particolare, la moglie Yanita ha seguito il circuito in apnea, dandogli supporto emotivo durante la prova: "La parte più difficile è stata quella che ha svolto quella nella preparazione del tentativo - ha spiegato la donna al programma di Canale 5 -. Lì c'è stata tanta difficoltà, oggi è stato veramente fortissimo: sono davvero orgogliosissima di lui, è stato davvero incredibile".