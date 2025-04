"Lo show dei record", l'incredibile danza dei cani

Dopo le presentazioni, la padrona e i due pastori australiani si concentrano e comincia la sfida. I due cani, per conquistare il Guiness World Record, dovranno eseguire almeno 28 tricks in un solo minuto. La prova risulta davvero incredibile: Meredith e J'adore, guidate dalla voce e dalle indicazioni di Christine, danzano sul palco de "Lo show dei record" con una straordinaria naturalezza, regalando un'esibizione a metà tra un ballo e una prova a ostacoli. Alla fine del minuto arriva il verdetto: i due cani hanno totalizzato 30 tricks e stabilito un nuovo strepitoso Guiness World Record. "Sono molto fiera che J'Adore, la mia cagnolina più giovane, abbia fatto un ottimo lavoro. L'ho aiutata molto con la mia voce per renderle più facile il percorso. Ringrazio molto mio marito, senza il quale questo non sarebbe stato possibile, e i nostri amici che si occupano dei nostri animali a casa", conclude sorridente Christine.