"Lo show dei record", l'incredibile esibizione del contorsionista Papi Flex: chiuso in tre scatole di grandezza decrescente

Prima del tentativo di record, Papi Flex aveva raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato e di come abbia scoperto il suo talento per il contorsionismo:"Vengo dalla Guinea, ma vivo in Belgio e faccio dei tour in tutti e cinque i continenti. Ho scoperto le mie abilità in Africa, durante le pause a scuola - ha detto -. Ognuno dei ragazzi era in grado di mostrare le proprie abilità e io ho scoperto il contorsionismo, in particolare con le braccia e tutti quanti restavano stupirti perché nessuno era in grado di fare quello che facevo io, così mi davano delle merendine". Poi, ha parlato della dedizione per diventare un atleta di questo calibro: "Ho fatto quasi dieci anni di allenamento ogni giorno, sulla spiaggia. La costanza è fondamentale. Una dieta particolare? No, mangio tutto".