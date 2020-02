“Live – Non è la d’Urso”, Rita Rusic e l’astio contro Valeria Marini: “I bambini avevano problemi con il padre solo quando stava con lei”

“Il problema non era vedere Vittorio con Valeria, ma vedere i bambini soffrire”: è con queste parole che Rita Rusic confessa a “Live – Non è la d’Urso” il perché della sua ostilità verso Valeria Marini. L’attrice jugoslava racconta che Vittorio Cecchi Gori aveva un bellissimo rapporto con i figli fino a quando non iniziò una relazione con Valeria Marini. In quel momento, i bambini vennero messi in secondo piano e vedendo la loro sofferenza, Rita Rusic non poté che reagire: “Io non posso dire chi è stato, ma comunque un rapporto normale non c’è stato. Ed è una cosa terribile”.