“Live - Non è la d’Urso”, la lettera di Sirio al compagno Marco Carta: “Nei giorni tuoi più fragili io ci sarò”

"Nei giorni tuoi più fragili io ci sarò". Sirio prende in prestito le parole di una della canzoni preferite di Marco Carta per scrivergli una lettera. Il cantante è ospite durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso" quando riceve la sorpresa da parte del suo compagno. A pochi giorni dall'assoluzione per la vicenda delle magliette, Carta racconta le difficoltà affrontate durante i mesi prima della sentenza emessa dal giudice di primo grado. Provvedimento, intanto, già impugnato dal pm.

"In questi mesi mi sono dedicato completamente a Sirio". Il cantante spiega come è riuscito ad affrontare la vicenda giudiziaria. "Quando uscivo mi sentivo osservato e questo mi faceva male - continua Carta che conclude - mi sono armato di un grande sorriso soprattutto per tranquillizzare i miei cari".