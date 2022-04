Lite tra Biagio, Jolanda e Laura: “Ci stai denigrando per coprire il tuo atteggiamento"

Clima infuocato a "Uomini e Donne", dove va in scena la lite tra Biagio e Jolanda.

La dama del trono over spiega di essere stata delusa dal cavaliere che, dopo la sua mancata partecipazione al programma per un problema familiare, l'ha accusata di non essere realmente interessata a lui ma solo alle telecamere e alla visibilità.

Biagio cerca di difendersi andando all'attacco:

Jolanda non ci sta e sbotta

Io la chiudo qui

"Perché non dici che mi hai invitato a Taranto solo per portarmi nel locale di un’amica per sponsorizzarlo?".: “Ci stai denigrando per coprire il tuo atteggiamento. Stavi corteggiando due donne contemporaneamente e non hai detto niente. Io sono una donna che lavora, che ha dei figli e sono venuta qui a corteggiarti.".

Anche Laura, l’altra donna con cui Biagio stava uscendo, decide di chiudere, non apprezzando il comportamento poco onesto dell'uomo.

Tina non perde l'occasione per intervenire: “Biagio non ha mai combinato niente da quando sta qua. Sei tu sbagliato, non le donne con cui sei uscito“.