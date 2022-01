"Uomini e Donne", Biagio e i messaggi a Jo Squillo: "Ci scambiamo like cosa c'è di male?"

Gianni Sperti torna a frugare nei messaggi (sugli smartphone) dei frequentatori di "Uomini e Donne". Questa volta il malcapitato è il cavaliere del trono over Biagio che, dopo una discussione con la sua dama, concede il permesso all'opinionista di leggere alcune delle conversazioni presenti nelle chat di messagistica istantanea e sui social dal suo telefono. "Vedo che hai una chat con Jo Squillo", chiede sorpreso Sperti. "Ci scambiamo like, parliamo. Cosa c'è di sbagliato?" è la replica di Biagio che racconta come ha conosciuto la cantante e quest'anno anche ex concorrente del "Grande Fratello Vip".

Gianni, non contento, scava nelle conversazioni del cavaliere e trova una chat con una donna. "Vedo che dichiari di voler partecipare al Grande Fratello o all'Isola dei Famosi?", chiede Sperti. "Quella chat è con mia sorella Anna - fa sapere subito il cavaliere che aggiunge - anche qui non vedo quale sia il problema". Le intenzioni di Biagio, però, sembrano avere aggiunto nuovi dubbi sulla sua buona fede e soprattutto sul vero interesse di trovare una compagna e non solo popolarità durante il dating show di Maria De Filippi.