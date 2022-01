I dubbi di Gemma sul ritorno di Leonardo fanno spazientire anche Maria De Filippi: "Basta che ti decidi..."

Il ritorno a "Uomini e Donne" di Leonardo non convincono Gemma Galgani. La storica dama del trono over del programma di Canale 5, nella puntata di lunedì 17 gennaio è apparsa molto scettica nel voler concedere una seconda occasione al cavaliere: "La fiducia non è una cosa che recuperi così facilmente, in un attimo", ha spiegato. Per ampia parte della puntata, il cavaliere ha provato a convincere Gemma nel dargli una nuova possibilità, ma Galgani sembra irremovibile: "Non riesco a superare quello che è successo quello che mi è stato detto, sono state cose pesanti".

Con il passare dei minuti, Leonardo prova a insistere insinuando il dubbio in Gemma. Il discorso va per le lunghe tanto da far sbottare Tina Cipollari: "Non possiamo stare qui ad aspettarti fino al Tg5! Non ti devi andare a sposare, devi dire sì o no". I continui tentennamenti di Gemma, arrivano a minare anche la serafica pazienza di Maria De Filippi che a un certo punto prova a chiudere la questione: "Basta che ti decidi Gemma… Se ne deve andare o deve rimanere?". Gemma quindi decide di accettare l'invito a cena di Leonardo per provare a chiarire le loro questioni irrisolte.