"Uomini e Donne", Teresanna contro Armando: "Hai raggiunto un livello bassissimo"

"Armando proprio non mi piace. Hai raggiunto un livello bassissimo, non era necessario entrare nei dettagli". È durissimo l'attacco a "Uomini e Donne" di Teresanna Pugliese contro Armando Incarnato dopo che il cavaliere rivela alcuni particolari dell'uscita con Gloria e insinua che tra i due ci sarebbe stata una certa intimità e alcune carezze. "Sei proprio un maleducato, e mi dispiace per le donne che escono con te", continua l'opinionista contro il cavaliere che si giustifica affermando di essere una persona che dice sempre la verità e che dichiara di sentirsi preso in giro dalle donne che conosce nell'ambito del programma.

Leggi Anche Vasco Rossi scrive un messaggio per il corteggiatore Alessandro

Leggi Anche Roberta sceglie Samuele, Luca diventa il nuovo tronista del programma

"Sei qui da cinque anni, sei l'ultimo per giudicare gli altri. Vivi in un mondo tutto tuo. A te di quella ragazza poco interessa. Perché devi giudicarla?", Teresanna si riferisce alle insinuazioni del cavaliere nei confronti della dama che replica: "Non capisco come possa dire che conosce il mio corpo, eravamo al ristorante e io ero vestita. Così come sei e per quello che dici non mi piaci più". Così Gloria interrompe la conoscenza con Armando e lascia il centro dello studio.