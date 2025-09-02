Lino Banfi contro le truffe pubblicitarie: "Invento creme e non lo sapevo"

L'attore, ospite a "Dentro la notizia", smentisce gli spot che avrebbero sfruttato il suo volto in maniera fraudolenta
© Da video
Prima una crema capace di combattere l'artrite reumatoide ed evitare addirittura la seria a rotelle, poi una cura contro il diabete. Si tratta delle recenti pubblicità fraudolente che avrebbero sfruttato, grazie all'intelligenza artificiale, il volto e la voce di Lino Banfi. Dopo la denuncia pubblicata sui suoi canali social, l'attore è intervenuto in collegamento a "Dentro la notizia" per invitare i telespettatori a fare attenzione alle truffe.
"Non ho la sedia a rotelle - esordisce nella nuova trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, smentendo gli annunci ingannevoli che lo riguardavano e spiegando di essersi rivolto a un avvocato -. Non faccio queste lunghe passeggiate, però sto alla grande, non ho nessuna malattia e non ho mai usato nessuna crema. E non ho nemmeno il diabete".
"Io voglio essere un vecchio che dà i consigli buoni agli altri anziani, con un po' di deterrente. Voi non ci dovete cascare. Figurati se ci casco io a credere a un'intelligenza artificiale nata da una deficienza mentale", ha proseguito Lino Banfi, con la sua inconfondibile ironia.
E scherza: "Io invento tutti i giorni creme e non lo sapevo. Adesso sto pensando a una crema che serve per crescere di altezza con le cime di rapa artificiali".
L'attore, che ha luglio ha spento le 89 candeline, ha quindi spiegato il suo impegno: "Devo convincere quelli della mia età a non avere vergogna. Noi persone anziane non dobbiamo avere paura di parlare. Non dovete avere paura, non dovete avere vergogna. Denunciate e provvediamo in tempo".
