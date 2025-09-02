Lino Banfi contro le truffe pubblicitarie: "Invento creme e non lo sapevo"

"Non ho la sedia a rotelle - esordisce nella nuova trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, smentendo gli annunci ingannevoli che lo riguardavano e spiegando di essersi rivolto a un avvocato -. Non faccio queste lunghe passeggiate, però sto alla grande, non ho nessuna malattia e non ho mai usato nessuna crema. E non ho nemmeno il diabete".