Gianluigi Nuzzi presenta "Dentro la notizia" a Tgcom24: "Sarà una presa diretta avvincente"

Appuntamento a lunedì 1 settembre, alle 16.45, su Canale 5
Lunedì 1 settembre, alle 16.45 su Canale 5, comincia "Dentro la notizia", il nuovo programma di informazione che prende il posto di "Pomeriggio Cinque" nella nuova stagione televisiva targata Mediaset. Alla guida della trasmissione c'è Gianluigi Nuzzi che, a Tgcom24, rivela qualche dettaglio in più sul programma. "Vedremo esattamente l'approfondimento sui fatti della giornata. Entreremo dentro le notizie, saremo lì dove i fatti accadono. Abbiamo una squadra di inviati che è già in giro per l'Italia: accenderemo un faro non solo sui grandi gialli, ma anche sulle declinazioni dell'attualità. Sarà una presa diretta avvincente", spiega Nuzzi.
"C'è l'orgoglio di poter avere l'occasione di fare chiarezza, fare ordine nelle notizie che ogni giorno si susseguono, per portare telespettatori e telespettatrici dentro quello che accade, facendo capire quello che succede e cercando di evitare che si ripeta o che possa coinvolgerci. E poi c'è anche l'ottimismo, perché poi tante storie finiscono bene: non bisogna farsi affliggere da tutto quello che succede, che ci impaurisce. Con la giusta misura possiamo capire le cose e dare più sicurezza alla nostra quotidianità", aggiunge Nuzzi.
Commenti (0)