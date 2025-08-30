Gianluigi Nuzzi presenta "Dentro la notizia" a Tgcom24: "Sarà una presa diretta avvincente"

"C'è l'orgoglio di poter avere l'occasione di fare chiarezza, fare ordine nelle notizie che ogni giorno si susseguono, per portare telespettatori e telespettatrici dentro quello che accade, facendo capire quello che succede e cercando di evitare che si ripeta o che possa coinvolgerci. E poi c'è anche l'ottimismo, perché poi tante storie finiscono bene: non bisogna farsi affliggere da tutto quello che succede, che ci impaurisce. Con la giusta misura possiamo capire le cose e dare più sicurezza alla nostra quotidianità", aggiunge Nuzzi.