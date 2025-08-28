Grande vittoria a "Sarabanda": il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro

Marco Briano, 26 anni, vive a Savona con i suoi genitori, Maria Grazia e Mauro. È diplomato in ragioneria informatica e lavora come revisore contabile condominiale. Ha studiato pianoforte e canto e proprio durante queste lezioni gli è stato riconosciuto "l'orecchio assoluto". È uno scacchista qualificato a livello nazionale. Il suo sogno è prendere un camper e girare l'Europa seguendo dalla prima all'ultima le tappe del Tour de France. Il soprannome datogli da Enrico durante le puntate è Scacco Matto in nome della sua passione per gli scacchi.