Grande vittoria a "Sarabanda": il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro

Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del game prodotto da Banijay Italia
Grande vittoria a “Sarabanda”. Nel corso del quiz musicale condotto da Enrico Papi su Canale 5, il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro indovinando il titolo dell’ultima canzone – "Believe" di Cher – in un acceso 7x30 contro lo sfidante Simone Donini. Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del game prodotto da Banijay Italia.
Marco Briano, 26 anni, vive a Savona con i suoi genitori, Maria Grazia e Mauro. È diplomato in ragioneria informatica e lavora come revisore contabile condominiale. Ha studiato pianoforte e canto e proprio durante queste lezioni gli è stato riconosciuto "l'orecchio assoluto". È uno scacchista qualificato a livello nazionale. Il suo sogno è prendere un camper e girare l'Europa seguendo dalla prima all'ultima le tappe del Tour de France. Il soprannome datogli da Enrico durante le puntate è Scacco Matto in nome della sua passione per gli scacchi.
