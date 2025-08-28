Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Preserale di Canale 5

Grande vittoria a "Sarabanda": il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro

Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del game prodotto da Banijay Italia

28 Ago 2025 - 20:11
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Grande vittoria a “Sarabanda”. Nel corso del quiz musicale condotto da Enrico Papi su Canale 5, il campione Marco Briano si è aggiudicato il montepremi di 126.000 euro indovinando il titolo dell’ultima canzone – "Believe" di Cher – in un acceso 7x30 contro lo sfidante Simone Donini. Si tratta della prima vincita nell’edizione in onda del game prodotto da Banijay Italia.

Leggi anche

"Sarabanda", ottimo esordio per il preserale di Canale 5

"Sarabanda", Giuliano è il primo campione della nuova edizione

Marco Briano, 26 anni, vive a Savona con i suoi genitori, Maria Grazia e Mauro. È diplomato in ragioneria informatica e lavora come revisore contabile condominiale. Ha studiato pianoforte e canto e proprio durante queste lezioni gli è stato riconosciuto "l'orecchio assoluto". È uno scacchista qualificato a livello nazionale. Il suo sogno è prendere un camper e girare l'Europa seguendo dalla prima all'ultima le tappe del Tour de France. Il soprannome datogli da Enrico durante le puntate è Scacco Matto in nome della sua passione per gli scacchi.

Ti potrebbe interessare

sarabanda
enrico papi
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema