Lino Banfi compie 89 anni ma non si ferma: "Torno in palcoscenico e faccio un film con Pio e Amedeo"

"I passaggi a livello? Sono quelli che agli uomini, a una certa età, non si alzano più - spiega -. Prima erano orgogliosi delle sbarre che si alzavano: le lucidavano, le lustravano, le tenevano in perfetta forma, ma poi resta solo la nostalgia dei bei tempi andati". Una metafora dove il doppio senso è dietro l'angolo per spiegare uno spettacolo in cui Lino si racconterà: "Sarà l’autoriflessione di un vecchio che, tutto sommato, si porta bene i suoi anni - afferma - i miei medici dicono che ho la memoria di un quarantenne, ma ovviamente sono ai tempi supplementari, posso fare ancora qualche rigore, ormai a fine partita".