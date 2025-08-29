Nel 2014 Maurizio Mattioli, sposato attualmente con Simonetta Benincasa, ha dovuto affrontare un momento durissimo nella sua vita, dopo la morte della moglie Barbara: "Mia moglie non c'è più, è morta il 16 ottobre, dopo aver sofferto inutilmente per sette anni. Con tutto quello che ha passato, sarebbe stato meglio morisse qualche giorno prima, ma qualcuno ha voluto così. Io sono un uomo di fede e accetto tutto e sono sicuro che la rivedrò". Con queste parole l'attore aveva raccontato a Verissimo per la prima volta della scomparsa della sua amatissima Barbara.