E' la quarta volta che l'attore e comico è vittima di false notizie sul suo improvviso decesso
Maurizio Mattioli, vittima dell'ennesima fake news sulla sua morte improvvisa, circolata in rete di recente, ha deciso di intervenire sui social e in un video pubblicato sul suo profilo Instagram si sfoga, con parole forti, contro chi lo ha preso di mira "per la quarta volta", come spiega lui stesso. "Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto", ha sbottato l'attore e comico, 47 anni, facendo il gesto scaramantico delle corna con le dita.
"E' la quarta volta che lo dite, ma piantatela", continua ridendo e poi prosegue, più seriamente, con toni sempre più accesi: "Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co**ioni. Ma la cosa che mi fa riflettere di più è che che queste notizie ormai non fanno nemmeno più ridere" e aggiunge: "Perché le mettete? Non siete spiritosi, siete degli imbecilli dei poveracci".
Sorridendo poi, Mattioli, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nei panni di Augusto Cesaroni nella quarta e quinta serie de "I Cesaroni", conclude poi il suo messaggio dicendo: "Se fosse un fatto di eredità sappiate che i soldi già non ci stanno più perché sono già stati destinati dove devono andare. Per cui datevi una regolata. Non mi rompete i co**ioni, grazie".
Nel 2014 Maurizio Mattioli, sposato attualmente con Simonetta Benincasa, ha dovuto affrontare un momento durissimo nella sua vita, dopo la morte della moglie Barbara: "Mia moglie non c'è più, è morta il 16 ottobre, dopo aver sofferto inutilmente per sette anni. Con tutto quello che ha passato, sarebbe stato meglio morisse qualche giorno prima, ma qualcuno ha voluto così. Io sono un uomo di fede e accetto tutto e sono sicuro che la rivedrò". Con queste parole l'attore aveva raccontato a Verissimo per la prima volta della scomparsa della sua amatissima Barbara.
