Lino Banfi a "Chi": "A 85 anni mi censurano per il mio porca pu**ena"

"Non capisco queste polemiche sull'espressione 'porca pu....ena' nel mio spot pubblicitario. E' un gioco, fa ridere, per noi pugliesi è come 'ostrega' per un veneto, non c'è volgarità". Cosi' Lino Banfi commenta in una intervista con Chi (in edicola da mercoledì 8 settembre) l'attacco ricevuto dal Moige per lo spot televisivo.