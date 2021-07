Euro 2020, Lino Banfi: "Mancini mi ha chiamato alle 3 di notte"

Aveva inaugurato gli Europei degli Azzurri mandando un messaggio alla squadra e lo ha chiuso ricevendone uno da Roberto Mancini dopo la finalissima vinta contro l'Inghilterra. E' stato un po' anche l'Europeo di Lino Banfi . "Mi ha chiamato per dirmi 'grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene' - ha raccontato l'attore -. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti 'disgrazieti'".

Era cominciato tutto con la partita inaugurale con la Turchia. Italia vittoriosa per 3-0 e Ciro Immobile che dopo il terzo gol urla alla telecamera "Porca puttena!". Un piccolo sketch con Lino Banfi che aveva mandato un messaggio prima della partita chiedendo a chiunque avesse segnato di festeggiare con l'esclamazione in pugliese.

Ma il legame tra gli Azzurri e il Lino nazionale non si è fermato lì. Quando ha compiuto 85 anni il 9 luglio si era augurato di ricevere un bel regalo dall'Italia e aveva detto di essere in costante contatto con il capitano della squadra, Chiellini, che era il suo "gancio". Insomma, una presenza costante che ha fatto da talismano. E quindi, dopo il trionfo, Roberto Mancini si è sentito in dovere di ringraziarlo, seppure a... notte fonda.

