L'ex tronista gay Claudio Sona su Tommaso Zorzi: "Prima parla e poi pensa"

"Tommaso Zorzi prima parla e poi pensa, è fatto così, è una persona di pancia", Claudio Sona, l'ex tronista gay di "Uomini e Donne", parla del comportamento del suo amico, ora protagonista nella casa del "Grande Fratello Vip".



Durante "GF Vip Party", il programma condotto da Annie Mazzola e Awed in onda tutti i giorni su Mediaset Play, Sona ha parlato degli aspetti più spigolosi del carattere di Zorzi: "Lui è il mio contrario, ma alle volte ragiona di pancia - dice - questo può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio in certe situazioni e alle volte può commettere qualche scivolone di troppo".

L'ultimo scivolone, quello su Gabriel Garko, ma in questo caso Sona si sente di schierarsi completamente in difesa dell'amico: "Non voleva offendere nessuno, in quel caso si è comportato senza alcuna malizia".